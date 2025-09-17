Умер экс-мэр Вологды Евгений Шулепов, которого обвиняли в коррупции

По данным прокуратуры, Шулепов оформлял бизнес-активы на доверенных лиц и продолжал вести коммерческую деятельность даже после избрания депутатом Госдумы, в том числе не задекларировал доходы от продажи активов. В мае 2025 года Шулепову предъявили обвинение в получении взяток на сумму 11,3 млн рублей от коммерческих структур, часть из которых выражалась в передаче недвижимости и скидках на жилье.