Футболисты команды «Монако» разделись до трусов в самолёте

Игроки футбольного клуба «Монако», в составе которого выступает Александр Головин, разделись до нижнего белья в самолёте. Причиной стала неисправность кондиционера на борту. Инцидент произошёл перед вылетом в Брюгге на матч Лиги чемпионов. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Источник: Life.ru

Футболисты разделись до нижнего белья. Видео © X / GFFN.

В связи с поломкой рейс был отменён, и команда отправится на игру позднее. Отметим, что Александр Головин из-за травмы отстранён от матчей на месяц.

Ранее сообщалось, что футболист Александр Роспутько, покинувший территорию Украины, вошёл в основной состав песчанокопской «Чайки». Представители ФК сообщили, что он стал полноценным членом команды. В пресс-службе отметили, что его участие в матче против «Черноморца» будет зависеть от решения главного тренера. Роспутько официально зарегистрирован в составе клуба и готов к участию в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза.