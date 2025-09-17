Футболисты команды «Монако» разделись до трусов в самолёте

Ранее сообщалось, что футболист Александр Роспутько, покинувший территорию Украины, вошёл в основной состав песчанокопской «Чайки». Представители ФК сообщили, что он стал полноценным членом команды. В пресс-службе отметили, что его участие в матче против «Черноморца» будет зависеть от решения главного тренера. Роспутько официально зарегистрирован в составе клуба и готов к участию в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза.