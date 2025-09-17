В Москве найдены двое пропавших из-за мошенников детей

По информации правоохранительных органов, 13-летний мальчик с запада столицы скрылся после того, как злоумышленники выманили у него данные счетов родителей и начали угрожать, требуя не выходить на связь. Аналогичный инцидент произошёл в Зеленограде с 8-летним ребёнком, однако влияние мошенников на него пока проверяется.