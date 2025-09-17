Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве найдены двое пропавших из-за мошенников детей

В Москве за сутки были найдены двое пропавших детей, один из которых ушёл из дома под воздействием телефонных мошенников.

В Москве за сутки были найдены двое пропавших детей, один из которых ушёл из дома под воздействием телефонных мошенников.

По информации правоохранительных органов, 13-летний мальчик с запада столицы скрылся после того, как злоумышленники выманили у него данные счетов родителей и начали угрожать, требуя не выходить на связь. Аналогичный инцидент произошёл в Зеленограде с 8-летним ребёнком, однако влияние мошенников на него пока проверяется.

Сейчас оба ребёнка найдены живыми и здоровыми. По факту мошенничества в отношении подростка возбуждено уголовное дело, злоумышленники, предположительно, звонили из-за границы, пишет ТАСС.

Ранее находка лагеря убитого отца-беглеца с тремя детьми выявила неожиданную правду.