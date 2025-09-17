Ричмонд
Иммиграционные власти США задержали россиянина Постового

Служба иммиграционного и таможенного контроля США задержала гражданина России Дениса Постового, которого ранее обвинили в нарушении экспортного контроля. Об этом сообщил адвокат россиянина Уильям Коффилд. Суд ранее постановил перевести Постового под домашний арест, сообщает ТАСС.

Источник: Life.ru

Адвокат заявил, что суд одобрил перевод Постового под домашний арест из округа Колумбия во Флориду. Однако сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США забрали его из тюрьмы ещё до освобождения и доставили в центр содержания в Фармвилле (Вирджиния). Это, по словам адвоката, произошло 11 сентября. В настоящее время его подзащитный находится в центре задержания. Коффилд подчеркнул отсутствие у Постового легального статуса в США и добавил, что предпринимаются действия для его освобождения под залог.

В сентябре 2024 года Денис Постовой был задержан в американском городе Сарасота. По данным следствия, россиянин подозревается в организации поставок микроэлектроники в Россию в обход действующих санкций. После задержания он был арестован.