Иммиграционные власти США задержали россиянина Постового

Адвокат заявил, что суд одобрил перевод Постового под домашний арест из округа Колумбия во Флориду. Однако сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США забрали его из тюрьмы ещё до освобождения и доставили в центр содержания в Фармвилле (Вирджиния). Это, по словам адвоката, произошло 11 сентября. В настоящее время его подзащитный находится в центре задержания. Коффилд подчеркнул отсутствие у Постового легального статуса в США и добавил, что предпринимаются действия для его освобождения под залог.