Десятки тысяч аргентинцев вышли на митинг против президента Милея

Ранее недовольство экономической политикой президента Милея уже приводило к массовым протестам и инцидентам: в городе Ломас-де-Самор кортеж главы государства был забросан камнями, а самому президенту пришлось срочно покинуть мероприятие. Тогда власти связали беспорядки с действиями сторонников бывших президентов Киршнеров, а поводом для недовольства стали как сокращения бюджета, так и коррупционный скандал, связанный с сестрой Милея.