В Литве проходят круглосуточные учения из-за страха перед Россией.
В Литве в связи с опасениями по поводу якобы угроз со стороны России проходят круглосуточные учения военнослужащих НАТО. Об сообщает TVP World.
«Военнослужащие НАТО, дислоцированные в Литве, регулярно проходят подготовку и отрабатывают действия на случай возможного ухудшения обстановки. С целью укрепления обороны восточного рубежа альянса учения организуются на постоянной основе, включая круглосуточные тренировки вблизи границы с Беларусью», — подчеркивает издание", — отмечается в материале TVP World.
В Литве в учениях многонациональной боевой группы НАТО задействованы 3 700 военнослужащих из восьми государств. Руководство военными маневрами осуществляет Германия. Как сообщает издание, целью данных учений является демонстрация готовности к сдерживанию «потенциальных угроз со стороны Белоруссии и российского Калининграда».
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что страны Европейского союза ищут любые предлоги для срыва мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, европейские лидеры заинтересованы в затягивании противостояния, поскольку именно сохранение напряженности позволяет им удерживаться у власти.