Обвал скальной породы на дороге в Дагестане: один человек погиб на месте

В Цумадинском районе Дагестана произошёл трагический инцидент на дороге регионального значения Агвали — Шаури — Кидеро.

В Цумадинском районе Дагестана произошёл трагический инцидент на дороге регионального значения Агвали — Шаури — Кидеро. Во время проведения земляных работ по расширению дорожной полки на участке капитального ремонта случился внезапный обвал скальной породы верхового откоса. Под обвал попал бульдозер, в результате чего погиб механизатор, не успевший покинуть машину.

Об этом сообщает пресс-служба Дагестанавтодора, пишет ТАСС. Сейчас специалисты проводят расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее российский водитель умер от прикосновения к своему грузовику.