Бербок: ООН продолжит работать над разрешением конфликта на Украине

ООН сохраняет неизменную приверженность поиску путей урегулирования конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом заявила председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок на пресс-конференции в штаб-квартире организации.

В ООН хотят разрешить оба конфликта как можно скорее.

«Сейчас именно тот момент, когда мы хотим подчеркнуть, что мы не только не сдаемся, но и как никогда прежде полны решимости выполнить важнейшую задачу Организации Объединенных Наций — обеспечить мир и безопасность», — сказала председатель Генассамблеи. Так она ответила на вопрос о путях урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и Украине.

В ходе выступления Анналена Бербок отметила, что ООН наращивает дипломатическую активность и поддерживает диалог между сторонами. По ее словам, организация работает с международными и региональными партнерами для поиска устойчивых решений кризисных ситуаций.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и ряд европейских политиков заявляли, что лидеры Евросоюза и НАТО препятствуют мирному урегулированию конфликта на Украине, используя различные поводы для срыва переговоров и затягивания противостояния. На этом фоне ООН усиливает дипломатические усилия и подчеркивает свою независимую роль в поиске устойчивых решений кризисов.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше