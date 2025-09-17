Бербок: ООН продолжит работать над разрешением конфликта на Украине

«Сейчас именно тот момент, когда мы хотим подчеркнуть, что мы не только не сдаемся, но и как никогда прежде полны решимости выполнить важнейшую задачу Организации Объединенных Наций — обеспечить мир и безопасность», — сказала председатель Генассамблеи. Так она ответила на вопрос о путях урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и Украине.