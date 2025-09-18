Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского погибших ярославских фельдшеров

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского троих погибших сотрудников скорой помощи из Ярославской области: фельдшеров Наталию Панову, Светлану Глухову и водителя Сергея Сивкова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. Награды вручены за проявленную самоотверженность и верность профессиональному долгу.
Трагедия произошла в 2022 году, когда машина скорой помощи попала в смертельное ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля под Ярославлем.
После столкновения вспыхнул пожар, охвативший также близлежащие жилые дома. Все трое работников скорой погибли на месте происшествия. В машине находились водитель и два фельдшера из Ярославской центральной районной больницы.