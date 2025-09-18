Велосипедист погиб в ДТП с грузовиком в Вилейском районе

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 17 сентября около 18.30 на 53-м км автодороги Н-9116 Красное — Илья — Погост вблизи д. Бакуньки, территория Вилейского района, 32-летний житель Полоцкого района, управляя грузовым автомобилем Mercedes Benz и двигаясь в направлении аг. Стешицы, совершил наезд на 64-летнего велосипедиста, который двигался в полосе движения в попутном направлении движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.