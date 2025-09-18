Режим ЧС введен в Каменск-Шахтинске после крупного пожара

По распоряжению губернатора, на базе школы № 18 был развернут оперативный штаб, а также пункт временного размещения для пострадавших в спортзале учебного заведения. На месте происшествия работали многочисленные экстренные службы, включая пожарные бригады из нескольких населенных пунктов и пожарный поезд.