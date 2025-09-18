Режим ЧС введен в Каменск-Шахтинске после крупного пожара

В микрорайоне Лиховском города Каменск-Шахтинский Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара, который уничтожил несколько жилых домов. Об этом в среду, 17 сентября, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Пожар, разгоревшийся около полудня, затронул 13 домовладений, из них шесть были жилыми. Четыре дома сгорели полностью. В результате инцидента никто из жителей не пострадал.
По распоряжению губернатора, на базе школы № 18 был развернут оперативный штаб, а также пункт временного размещения для пострадавших в спортзале учебного заведения. На месте происшествия работали многочисленные экстренные службы, включая пожарные бригады из нескольких населенных пунктов и пожарный поезд.
В настоящее время пожар ликвидирован. Правоохранительные органы начали расследование причин возгорания, в том числе проверяется версия о неосторожном обращении с огнем. Введение режима ЧС позволит оперативно организовать выплаты и оказать необходимую поддержку тем, кто лишился крова.
— Никого не оставим один на один с бедой! Будем помогать возвращаться к нормальной жизни, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
16 сентября в Даниловском районе Москвы произошел пожар. Пламя охватило строящийся жилой квартал «Зиларт».