Из-за пожара в многоквартирном доме в Иванове эвакуировали десятки жильцов. Видео

В Иванове из-за масштабного пожара в трехэтажном многоквартирном доме эвакуированы 45 человек, среди них 12 детей. Возгорание кровли на площади 650 квадратных метров локализовано, но тушение продолжается. Об этом сообщает областное МЧС.