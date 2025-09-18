По информации российских силовиков, 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» с весны 2025 года участвует в боевых действиях на территории Сумской и Харьковской областей. По их оценкам, подразделение известно высокой численностью потерь и пренебрежением к безопасности личного состава. В частности, отмечается, что командование полка якобы регулярно отправляет своих бойцов на так называемые «мясные штурмы», не заботясь о сохранении жизни и здоровья военных.