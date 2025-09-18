Стало известно, чем угощали Трампа в Британии

В качестве закуски гостям предложили панна-котту из кресс-салата с пармезановым песочным печеньем и салатом из перепелиных яиц. Основное блюдо составил баллотин из норфолкской курицы в цукини под соусом из тимьяна. На десерт подали ванильное мороженое в виде «бомбы» с кентским малиновым сорбетом и слегка припущенными сливами сорта «Виктория». Музыкальное сопровождение банкета включало композиции, ранее звучавшие на предвыборных митингах Трампа, в том числе известную песню Элтона Джона Tiny Dancer и саундтреки из знаменитой киносаги о Джеймсе Бонде, сообщает пул журналистов белого дома.