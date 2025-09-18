Стало известно, чем угощали Трампа в Британии

Ричмонд
Журналисты, входящие в пул Белого дома, опубликовали перечень блюд и вин, поданных на государственном банкете в Виндзорском замке по случаю визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство. Среди напитков гостям предложили шампанское, предпочитаемое Уинстоном Черчиллем, а также коллекционный портвейн урожая 1945 года, что символически отсылает к первому сроку пребывания Трампа на посту главы государства.

Журналисты, входящие в пул Белого дома, опубликовали перечень блюд и вин, поданных на государственном банкете в Виндзорском замке по случаю визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство. Среди напитков гостям предложили шампанское, предпочитаемое Уинстоном Черчиллем, а также коллекционный портвейн урожая 1945 года, что символически отсылает к первому сроку пребывания Трампа на посту главы государства.

«Выбор шампанского Pol Roger Extra Cuvee de Reserve 1998 года обусловлен тем, что именно этот напиток был любимым у британского премьер-министра военного времени, которым Дональд Трамп неоднократно восхищался. В завершение ужина гостям был предложен портвейн Warre’s 1945 Vintage Port — таким образом организаторы выразили дань уважения Трампу как 45-му и 47-му президенту США. Также в меню значился коньяк Hennessy Grande Champagne 1912 года, произведенный в год рождения матери американского лидера», — говорится в сообщении пула.

При этом сам Трамп, как подчеркивается, воздерживается от употребления алкоголя, однако в честь визита президента США специально был создан коктейль Transatlantic Whisky Sour, который представляет собой оригинальную британско-американскую вариацию классического виски сауэр. В его состав входят виски Johnnie Walker Black, джем, пекановая пена и украшение из обжаренного зефира на печенье в форме звезды.

В качестве закуски гостям предложили панна-котту из кресс-салата с пармезановым песочным печеньем и салатом из перепелиных яиц. Основное блюдо составил баллотин из норфолкской курицы в цукини под соусом из тимьяна. На десерт подали ванильное мороженое в виде «бомбы» с кентским малиновым сорбетом и слегка припущенными сливами сорта «Виктория». Музыкальное сопровождение банкета включало композиции, ранее звучавшие на предвыборных митингах Трампа, в том числе известную песню Элтона Джона Tiny Dancer и саундтреки из знаменитой киносаги о Джеймсе Бонде, сообщает пул журналистов белого дома.

Дональд Трамп прибыл в Великобританию с официальным визитом накануне. Напомним, его первый государственный визит состоялся в 2019 году. Трамп и Карл III во время смотра почетного караула обменялись шутками и выглядели довольными.

