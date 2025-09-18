В США во время ареста было ранено пять полицейских

Инцидент в Пенсильвании произошел спустя несколько месяцев после трагедии в Миннеаполисе, где в результате стрельбы в школе погибли три человека и еще 20 получили ранения. Оба случая привлекли внимание к проблеме вооруженных нападений в США и стали поводом для обсуждения мер по обеспечению безопасности и предотвращению подобных инцидентов.