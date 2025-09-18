Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США во время ареста было ранено пять полицейских

Пять сотрудников правоохранительных органов были ранены в результате стрельбы, произошедшей в округе Йорк, штат Пенсильвания. Об этом сообщили три источника, знакомые с ситуацией, телеканалу NBC News. Как уточняется, инцидент произошел во время исполнения полицейскими ордера на арест.

Пять полицейских было ранено во время ареста в США.

Пять сотрудников правоохранительных органов были ранены в результате стрельбы, произошедшей в округе Йорк, штат Пенсильвания. Об этом сообщили три источника, знакомые с ситуацией, телеканалу NBC News. Как уточняется, инцидент произошел во время исполнения полицейскими ордера на арест.

«Они прибыли по ордеру, ситуация быстро вышла из-под контроля. Подозреваемый, по предварительным данным, покончил с собой на месте», — сообщил один из собеседников NBC News.

По словам источников, огонь по сотрудникам полиции открыл мужчина, в отношении которого был выдан ордер на арест. После короткой перестрелки предполагаемый подозреваемый получил смертельное ранение, предположительно нанеся его себе самостоятельно. Других подробностей о личности подозреваемого и мотивах произошедшего источники не сообщили. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и следователи.

Инцидент в Пенсильвании произошел спустя несколько месяцев после трагедии в Миннеаполисе, где в результате стрельбы в школе погибли три человека и еще 20 получили ранения. Оба случая привлекли внимание к проблеме вооруженных нападений в США и стали поводом для обсуждения мер по обеспечению безопасности и предотвращению подобных инцидентов.