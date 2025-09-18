Ричмонд
Times: Британия признает Палестину на этой неделе

Британия намерена официально признать государство Палестина уже в ближайшие выходные. Лондон подготовил соответствующее заявление, но отложил его до завершения государственного визита президента США Дональда Трампа, который пока находится в Великобритании. Об этом сообщает иностранное издание.

Британия намерена дождаться отъезда Трампа, после чего признать государственность Палестины.

«Премьер Великобритании Кир Стармер на этих выходных официально признает Палестину как государство после того, как президент Трамп завершит свой государственный визит в Великобританию», — говорится в сообщении Times. В правительстве опасаются, что в случае объявления до окончания визита этот вопрос станет основной темой совместной пресс-конференции Стармера и Трампа, запланированной на четверг.

Издание уточняет, что визит Трампа сопровождался массовыми акциями протеста в Лондоне. Противники американского лидера уже провели крупный митинг в среду, повторив аналогичную акцию 2019 года во время его первого государственного визита. Ранее Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о полном членстве Палестины в организации, несмотря на то, что 147 государств-членов ООН, включая Россию, уже признали палестинскую государственность. В течение 2024 года к ним присоединились Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

Ранее сообщалось о прибытии Дональда Трампа в Великобританию с официальным визитом. Трамп и Карл III во время смотра почетного караула обменялись шутками и выглядели довольными.

Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
