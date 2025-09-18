Times: Британия признает Палестину на этой неделе

Британия намерена дождаться отъезда Трампа, после чего признать государственность Палестины.
Британия намерена официально признать государство Палестина уже в ближайшие выходные. Лондон подготовил соответствующее заявление, но отложил его до завершения государственного визита президента США Дональда Трампа, который пока находится в Великобритании. Об этом сообщает иностранное издание.
«Премьер Великобритании Кир Стармер на этих выходных официально признает Палестину как государство после того, как президент Трамп завершит свой государственный визит в Великобританию», — говорится в сообщении Times. В правительстве опасаются, что в случае объявления до окончания визита этот вопрос станет основной темой совместной пресс-конференции Стармера и Трампа, запланированной на четверг.
Издание уточняет, что визит Трампа сопровождался массовыми акциями протеста в Лондоне. Противники американского лидера уже провели крупный митинг в среду, повторив аналогичную акцию 2019 года во время его первого государственного визита. Ранее Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о полном членстве Палестины в организации, несмотря на то, что 147 государств-членов ООН, включая Россию, уже признали палестинскую государственность. В течение 2024 года к ним присоединились Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Ранее сообщалось о прибытии Дональда Трампа в Великобританию с официальным визитом. Трамп и Карл III во время смотра почетного караула обменялись шутками и выглядели довольными.