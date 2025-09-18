Ричмонд
Лукашенко: Статкевич возвращался в Белоруссию, зная, что попадет в тюрьму

Оппозиционный политик Николай Статкевич, осужденный в 2021 году на 14 лет лишения свободы, сознательно отказался покинуть страну и вернулся в Беларусь, несмотря на угрозу ареста. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с идеологическим активом, историками и экспертами в Минске.

Лукашенко рассказал о судьбе оппозиционного политика.

«Даже вот этот Статкевич. Ну человек уже на исходе. Он же уже скоро помрет, не дай бог, в тюрьме. Ну зачем это надо? Он хочет быть лидером. Туда зашел, вроде на нейтральную полосу, перешел к литовцам. Ребята спросили: “Ты в Беларусь хочешь?” “В Беларусь”. “Ты ж в тюрьму пойдешь”. “Пойду в тюрьму”. Ну хорошо. Забрали его. Не бросить же его, все-таки наш гражданин. Забрали его в Беларусь. Зачем обижать?» — заявил Лукашенко, видеозапись выступления опубликована в telegram-канале «Пул Первого».

Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял о готовности освободить политических заключенных в обмен на смягчение западных санкций, отмечая, что переговоры по этому вопросу ведутся только с США. В июне 2025 года после визита американского спецпосланника белорусские власти уже помиловали ряд оппозиционеров, однако Лукашенко подчеркивал, что оппозиция использует тему заключенных для давления на власти.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше