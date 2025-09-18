Лукашенко: Статкевич возвращался в Белоруссию, зная, что попадет в тюрьму

«Даже вот этот Статкевич. Ну человек уже на исходе. Он же уже скоро помрет, не дай бог, в тюрьме. Ну зачем это надо? Он хочет быть лидером. Туда зашел, вроде на нейтральную полосу, перешел к литовцам. Ребята спросили: “Ты в Беларусь хочешь?” “В Беларусь”. “Ты ж в тюрьму пойдешь”. “Пойду в тюрьму”. Ну хорошо. Забрали его. Не бросить же его, все-таки наш гражданин. Забрали его в Беларусь. Зачем обижать?» — заявил Лукашенко, видеозапись выступления опубликована в telegram-канале «Пул Первого».