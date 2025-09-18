Трамп подарил королю Британии необычный сувенир

Во время визита Дональда Трампа в Великобританию ранее уже отмечались моменты, связанные с особенностями поведения президента на официальных мероприятиях. На нынешней встрече он шел впереди британского монарха при осмотре почетного караула. В Букингемском дворце подчеркивали, что такие эпизоды не считаются нарушением протокола и не влияют на атмосферу визита.