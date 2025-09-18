Трамп подарил королю Британии необычный сувенир

Трамп прибыл в Англию с рабочи визитом.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп в ходе официального визита в Лондон преподнесли королю Великобритании Карлу III копию меча знаменитого военачальника и экс-президента Дуайта Эйзенхауэра. Королева Камилла получила в подарок брошь из 18-каратного золота с бриллиантами и рубинами от Tiffany & Co. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителей Букингемского дворца.
«Меч президента Эйзенхауэра, проявившего себя на полях сражений Второй мировой войны, символизирует историческое партнерство стран, ставшее критическим в конфликте. Также он олицетворяет непреходящие ценности и дух сотрудничества», — говорится в материале телеканала.
Выбор меча Эйзенхауэра был обусловлен его значением для истории Второй мировой войны и личным вкладом генерала в освобождение Европы. Дуайт Эйзенхауэр был верховным главнокомандующим Союзных экспедиционных сил, руководил высадкой в Нормандии, а впоследствии занял пост президента США с 1953 по 1961 год. Винтажная брошь для королевы Камиллы выполнена в виде цветка и украшена драгоценными камнями.
Во время визита Дональда Трампа в Великобританию ранее уже отмечались моменты, связанные с особенностями поведения президента на официальных мероприятиях. На нынешней встрече он шел впереди британского монарха при осмотре почетного караула. В Букингемском дворце подчеркивали, что такие эпизоды не считаются нарушением протокола и не влияют на атмосферу визита.