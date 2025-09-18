При стрельбе в Пенсильвании погибли трое полицейских

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Трое правоохранителей погибли при стрельбе в Пенсильвании, преступник мертв, сообщил комиссар полиции округа Крис Пэрис.
«Я могу подтвердить, что стрелявший мертв, могу подтвердить, что пятеро правоохранителей были ранены сегодня: трое смертельно, двое в больнице, находятся в критическом, но стабильном состоянии», — сказал Пэрис на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях губернатора штата.
СМИ ранее сообщали, что в полицейских стреляли, когда они пришли по адресу с судебным ордером.