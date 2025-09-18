Ричмонд
Полиция рассказала, почему обвиняемый в убийстве Кирка сдался

По словам шерифа, мужчина осознавал, что арест неизбежен.

Источник: Аргументы и факты

Обвиняемый в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка — Тайлер Джеймс Робинсон — решил сам явиться полиции. Как сообщил шериф округа Вашингтон (штат Юта) Нейт Бруксби, мужчина опасался, что при задержании спецназовцы могут применить оружие и застрелить его.

По словам шерифа, Робинсон осознавал, что арест неизбежен: его личность уже установили, оружие было найдено, а фотографии появились в СМИ. Чтобы избежать силового штурма и риска для жизни, он согласился на добровольную сдачу при условии максимально корректного и аккуратного обращения со стороны полиции.

Бруксби также отметил, что в рамках договоренности родителям Робинсона разрешили находиться рядом с ним в момент передачи себя правоохранителям.

Напомним, Кирк, сторонник президента США Дональда Трампа, получил смертельное ранение на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей.

