Полиция рассказала, почему обвиняемый в убийстве Кирка сдался

Обвиняемый в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка — Тайлер Джеймс Робинсон — решил сам явиться полиции. Как сообщил шериф округа Вашингтон (штат Юта) Нейт Бруксби, мужчина опасался, что при задержании спецназовцы могут применить оружие и застрелить его.
По словам шерифа, Робинсон осознавал, что арест неизбежен: его личность уже установили, оружие было найдено, а фотографии появились в СМИ. Чтобы избежать силового штурма и риска для жизни, он согласился на добровольную сдачу при условии максимально корректного и аккуратного обращения со стороны полиции.
Бруксби также отметил, что в рамках договоренности родителям Робинсона разрешили находиться рядом с ним в момент передачи себя правоохранителям.
Напомним, Кирк, сторонник президента США Дональда Трампа, получил смертельное ранение на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей.