Слюсарь: Пожар в Каменске-Шахтинском уничтожил 6 жилых домов, введён режим ЧС

Ранее сообщалось, что в Каменске-Шахтинском огонь с травы перекинулся на пять жилых домов. Пожар охватил площадь в 700 квадратных метров на улице Советской. Порывистый ветер способствовал быстрому распространению огня на близлежащие домовладения. Всего для ликвидации огня было брошено 55 спасателей и 17 единиц спецтехники, включая пожарный поезд.