Слюсарь: Пожар в Каменске-Шахтинском уничтожил 6 жилых домов, введён режим ЧС

В Каменске-Шахтинском Ростовской области днём произошёл пожар. В результате происшествия сгорели 13 домовладений, 6 из которых жилые. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале. По предварительным данным, никто не пострадал.

Источник: Life.ru

Глава региона оперативно направил на место происшествия руководителя регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Павла Нудгина. Пожар, начавшийся около полудня, нанёс серьёзный ущерб жилым домам — четыре из них выгорели дотла.

«По моему поручению поблизости немедленно развернули штаб на базе школы № 18, а также пункт временного размещения там же, в спортзале», — отметил Слюсарь.

По последним данным, пожар удалось локализовать и потушить. Правоохранительные органы выясняют причины происшествия, в том числе будет проверена версия о неосторожном обращении с огнём. В муниципалитете введён режим чрезвычайной ситуации.

«Это позволит оперативно организовать выплаты и поддержку тем, кто остался без крова», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Шахтинском огонь с травы перекинулся на пять жилых домов. Пожар охватил площадь в 700 квадратных метров на улице Советской. Порывистый ветер способствовал быстрому распространению огня на близлежащие домовладения. Всего для ликвидации огня было брошено 55 спасателей и 17 единиц спецтехники, включая пожарный поезд.