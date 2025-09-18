Канада начала ловить уклонистов из Украины

Украинцы, проживающие в Канаде, начали получать официальные запросы от министерства гражданства и иммиграции Канады с требованием подтвердить отсутствие воинских обязательств на родине. Об этом сообщается в украинском сообществе Ukrainian Canada в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской). В письмах указывается, что граждане Украины, подавшие заявку на постоянное место жительства в Канаде, должны предоставить заверенные документы, подтверждающие освобождение от военной службы или отсутствие призыва в период военного времени.