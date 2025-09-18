В Дубае откроют самый высокий отель в мире

По данным экспертов Ozon Travel, несмотря на возросший интерес россиян к поездкам за границу, наблюдается тенденция к сокращению сроков пребывания за рубежом: туристы чаще выбирают короткие туры или останавливаются в нескольких отелях в рамках одной поездки. Так, в Таиланде средняя длительность проживания в гостиницах снизилась с 9,5 до 8,5 ночей. Аналогичная динамика отмечается в ОАЭ и Турции, где туристы теперь проводят в отелях в среднем не 5, а 4 ночи. Единственным популярным зарубежным направлением, где продолжительность отдыха увеличилась, стал Вьетнам.