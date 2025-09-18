Ричмонд
В Дубае откроют самый высокий отель в мире

В Дубае планируется открытие отеля Ciel Dubai Marina, который станет самым высоким гостиничным комплексом в мире. Об этом сообщает пресс-служба правительства пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.

Высота 82-этажной гостиницы Dubai Marina составляет 377 метров.

«На городской панораме Дубая вскоре появится новый архитектурный ориентир. Именно Ciel Dubai Marina займет позицию самого высокого отеля планеты», — говорится в сообщении Dubai Media Office в соцсети Х.

Новая гостиница насчитывает 82 этажа, а ее высота достигает 377 метров. На сегодняшний день статус самого высокого отеля в мире принадлежит также расположенному в Дубае отелю Gevora, высота которой составляет 356 метров.

По данным экспертов Ozon Travel, несмотря на возросший интерес россиян к поездкам за границу, наблюдается тенденция к сокращению сроков пребывания за рубежом: туристы чаще выбирают короткие туры или останавливаются в нескольких отелях в рамках одной поездки. Так, в Таиланде средняя длительность проживания в гостиницах снизилась с 9,5 до 8,5 ночей. Аналогичная динамика отмечается в ОАЭ и Турции, где туристы теперь проводят в отелях в среднем не 5, а 4 ночи. Единственным популярным зарубежным направлением, где продолжительность отдыха увеличилась, стал Вьетнам.