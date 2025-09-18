Ричмонд
Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекино, погиб мирный житель

Дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. В результате погиб мирный житель, находившийся внутри машины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон ВСУ атаковал мирный автомобиль в Шебекино.

«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Рядом с погибшим находился его брат. Мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки», — написал Гладков в telegram-канале.

Сообщается, что транспортное средство, по которому был нанесен удар, полностью уничтожено огнем. Власти уточнили: на месте работают экстренные службы, проводится осмотр территории на предмет возможных иных повреждений или неразорвавшихся боеприпасов.

Атаки беспилотников ВСУ на гражданские автомобили в Белгородской области уже происходили ранее. В июле 2025 года в селе Зозули Борисовского района дрон поразил служебную «Газель», в результате чего пострадали восемь человек, включая водителя и пассажиров, а транспортное средство было полностью уничтожено огнем.