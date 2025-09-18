Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекино, погиб мирный житель

Атаки беспилотников ВСУ на гражданские автомобили в Белгородской области уже происходили ранее. В июле 2025 года в селе Зозули Борисовского района дрон поразил служебную «Газель», в результате чего пострадали восемь человек, включая водителя и пассажиров, а транспортное средство было полностью уничтожено огнем.