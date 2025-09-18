Около пяти взрывов прогремело над Волгоградом

Над Волгоградом прогремело не менее пяти взрывов, предположительно, вызванных работой системы противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам (БПЛА). Об этом стало известно в четверг, 18 сентября.
Очевидцы сообщили о серии громких звуков и вспышках в небе, которые начались около 1:30 ночи в южной части города. Местные жители слышали звук мотора в небе, а также от пяти до восьми взрывов. Информация о громких звуках поступила и из соседних населенных пунктов.
В настоящее время официальных данных о пострадавших или разрушениях нет, передает Telegram-канал Shot.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 17 сентября, сообщил о нападении украинских беспилотников на здание областного правительства. По его словам, в результате атаки пострадали кровля и остекление здания.