Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка Робинсон добровольно сдался полиции

По словам шерифа, Робинсон осознавал неизбежность своего ареста, учитывая найденную винтовку и широкое освещение его фотографии в СМИ. Он опасался, что при задержании может применяться сила спецподразделения SWAT и боялся за свою жизнь. В связи с этим обвиняемый согласился на добровольную сдачу при условии максимальной осторожности со стороны полиции.