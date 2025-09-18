Ричмонд
+18°
слабая морось
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка Робинсон добровольно сдался полиции

Тайлер Джеймс Робинсон, обвиняемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка, добровольно сдался правоохранительным органам из-за страха быть застреленным при задержании.

Тайлер Джеймс Робинсон, обвиняемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка, добровольно сдался правоохранительным органам из-за страха быть застреленным при задержании. Об этом сообщил шериф округа Вашингтон в штате Юта Нейт Бруксби.

По словам шерифа, Робинсон осознавал неизбежность своего ареста, учитывая найденную винтовку и широкое освещение его фотографии в СМИ. Он опасался, что при задержании может применяться сила спецподразделения SWAT и боялся за свою жизнь. В связи с этим обвиняемый согласился на добровольную сдачу при условии максимальной осторожности со стороны полиции.

Также шериф отметил, что по договорённости родителям Робинсона разрешили присутствовать рядом с ним во время сдачи, чтобы снизить напряжённость ситуации.