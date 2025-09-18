Ричмонд
Мужчина погиб из-за атаки ВСУ на Шебекино Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника (БПЛА) погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, — написал глава области в своем Telegram-канале.

Помимо погибшего, в результате атаки пострадал его брат, который находился рядом. Пострадавший получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Бойцы самообороны оперативно доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую помощь. Впоследствии его планируют перевести в областную клиническую больницу.

Автомобиль, в котором находились пострадавшие, уничтожен огнем.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 17 сентября, сообщил о нападении украинских беспилотников на здание областного правительства. По его словам, в результате атаки пострадали кровля и остекление здания.

