Стрельба в Пенсильвании: погибло трое полицейских, стрелок покончил с собой

В Пенсильвании произошла трагедия: трое полицейских погибли, двое ранены при исполнении служебных обязанностей, сообщает NBC News. Стрельба случилась около 14:10 по местному времени (21:10 мск), когда сотрудники прибыли по судебному ордеру. Предполагаемый стрелок покончил с собой на месте происшествия.
Губернатор штата Джош Шапиро назвал этот день «трагическим и разрушительным» для округа Йорк и всего Пенсильвания. В расследовании инцидента участвуют ФБР и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Генпрокурор США Пэм Бонди подчеркнула, что насилие против правоохранителей недопустимо и требует строгого реагирования.
