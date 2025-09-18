Ричмонд
Стрельба в Пенсильвании: погибло трое полицейских, стрелок покончил с собой

В Пенсильвании произошла трагедия: трое полицейских погибли, двое ранены при исполнении служебных обязанностей, сообщает NBC News.

В Пенсильвании произошла трагедия: трое полицейских погибли, двое ранены при исполнении служебных обязанностей, сообщает NBC News. Стрельба случилась около 14:10 по местному времени (21:10 мск), когда сотрудники прибыли по судебному ордеру. Предполагаемый стрелок покончил с собой на месте происшествия.

Губернатор штата Джош Шапиро назвал этот день «трагическим и разрушительным» для округа Йорк и всего Пенсильвания. В расследовании инцидента участвуют ФБР и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Генпрокурор США Пэм Бонди подчеркнула, что насилие против правоохранителей недопустимо и требует строгого реагирования.

Ранее сообщалось, что жестоко убивший жену-полицейскую россиянин отправился на СВО.