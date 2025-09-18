Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии

2 человека погибли в результате ДТП в Лескенском районе.
Десять человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в МЧС региона.
«В результате происшествия 2 человека получили травмы несовместимые с жизнью. В медицинское учреждение для осмотра доставлены 8 человек», — передает МЧС Кабардино-Балкарии в telegram-канале.
Автомобиль ВАЗ столкнулся с микроавтобуса Volkswagen Crafter, следовавшим по маршруту Назрань-Ставрополь. В результате аварии два человека получили травмы несовместимые с жизнью. В больницы для осмотра доставили еще восемь человек. Движение на данном участке автодороги организовано в штатном режиме.
Ранее в августе крупная авария с участием автобуса произошла в Пермском крае: тогда после столкновения легковушки с автобусом один человек погиб и четверо были госпитализированы, двое из которых оставались в тяжелом состоянии в реанимации.