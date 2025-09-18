Арестованному в Приморье французу на велосипеде грозит до 2 лет колонии

По этой статье Сехили грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет. Велосипедист был задержан во Владивостоке 6 сентября после попыток дважды пересечь российскую границу через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга, сообщает французское издание Le Monde.