Арестованному в Приморье французу на велосипеде грозит до 2 лет колонии

Уссурийский суд арестовал французского велопутешественника Софиана Сехили до октября 2025 года. Об этом пишет ТАСС.
Уссурийский районный суд Приморского края заключил под стражу французского велопутешественника Софиана Сехили до 4 октября 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона. Его подозревают в незаконном пересечении государственной границы РФ по части 1 статьи 322 УК РФ.
По этой статье Сехили грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет. Велосипедист был задержан во Владивостоке 6 сентября после попыток дважды пересечь российскую границу через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга, сообщает французское издание Le Monde.
Софиан Сехили — профессиональный спортсмен с 11 победами в велогонках, включая престижный тур Divide 2022 протяженностью около 4500 километров от Канады до Мексики.