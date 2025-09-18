Ричмонд
Арестованному в Приморье французу на велосипеде грозит до 2 лет колонии

Уссурийский суд арестовал французского велопутешественника Софиана Сехили до октября 2025 года.

Уссурийский суд арестовал французского велопутешественника Софиана Сехили до октября 2025 года. Об этом пишет ТАСС.

Уссурийский районный суд Приморского края заключил под стражу французского велопутешественника Софиана Сехили до 4 октября 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона. Его подозревают в незаконном пересечении государственной границы РФ по части 1 статьи 322 УК РФ.

По этой статье Сехили грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет. Велосипедист был задержан во Владивостоке 6 сентября после попыток дважды пересечь российскую границу через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга, сообщает французское издание Le Monde.

Софиан Сехили — профессиональный спортсмен с 11 победами в велогонках, включая престижный тур Divide 2022 протяженностью около 4500 километров от Канады до Мексики.