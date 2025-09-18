Украинские боевики взорвали авто с братьями при теракте в Шебекино

В Шебекино Белгородской области украинские боевики устроили очередной теракт с использованием беспилотника и атаковали автомобиль с мирными жителями. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его данным, один мужчина погиб на месте. А его брат, который находился рядом в автомобиле, был тяжело ранен.
«Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино. Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его брата в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков.
Губернатор отметил, что выжившего после теракта ВСУ белгородца после необходимых медицинских процедур переведут в областную клиническую больницу. Гладков добавил, что автомобиль, на котором передвигались мужчины, был уничтожен огнем.
Ранее «МК» писал, что из-за удара БПЛА по Белгороду пострадала мирная жительница — врачи диагностировали у 18-летней девушки баротравму и оказали необходимую медпомощь. Были атаки и на другие населенные пункты региона в течение суток.
