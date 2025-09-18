Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские боевики взорвали авто с братьями при теракте в Шебекино

В Шебекино Белгородской области украинские боевики устроили очередной теракт с использованием беспилотника и атаковали автомобиль с мирными жителями.

В Шебекино Белгородской области украинские боевики устроили очередной теракт с использованием беспилотника и атаковали автомобиль с мирными жителями. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, один мужчина погиб на месте. А его брат, который находился рядом в автомобиле, был тяжело ранен.

«Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино. Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его брата в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что выжившего после теракта ВСУ белгородца после необходимых медицинских процедур переведут в областную клиническую больницу. Гладков добавил, что автомобиль, на котором передвигались мужчины, был уничтожен огнем.

Ранее «МК» писал, что из-за удара БПЛА по Белгороду пострадала мирная жительница — врачи диагностировали у 18-летней девушки баротравму и оказали необходимую медпомощь. Были атаки и на другие населенные пункты региона в течение суток.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше