Умер Евгений Шулепов, бывший мэр Вологды, обвиняемый в коррупции

Скончался Евгений Шулепов, бывший мэр Вологды, экс-депутат Государственной Думы и законодательного собрания Вологодской области. Информацию о его смерти в среду, 17 сентября, сообщила дочь Елена на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
— Папы больше нет, — говорится в сообщении.
Шулепов обвинялся в коррупции. В мае текущего года по его уголовному делу было утверждено обвинительное заключение. Ему инкриминировалось получение взяток на сумму 11,3 миллиона рублей от коммерческих структур. Следствие утверждает, что Шулепов, будучи главой Вологды с ноября 2008 по март 2017 года, получал от застройщиков денежные средства, недвижимость и значительные скидки на жилье в обмен на содействие в получении разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.
В мае 2024 года Шулепов был задержан и помещен под стражу. В СИЗО он перенес инсульт, после чего отказался от депутатского мандата. Следователи также заявляют, что при содействии адвоката и приближенных лиц Шулепов через подконтрольные компании завладел объектами недвижимости из муниципальной собственности стоимостью не менее 90 миллионов рублей. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, связанном с программой переселения из аварийного жилья в период с 2008 по 2016 годы.
В августе текущего года Генеральная прокуратура подала иск с требованием изъять имущество и доли в компаниях у Шулепова, его родственников и близкого окружения, полагая, что они были приобретены преступным путем. Под арестом оказались 49 объектов недвижимости, доли в предприятиях и денежные средства 14 ответчиков, передает «Газета.Ru».
