Умер Евгений Шулепов, бывший мэр Вологды, обвиняемый в коррупции

В мае 2024 года Шулепов был задержан и помещен под стражу. В СИЗО он перенес инсульт, после чего отказался от депутатского мандата. Следователи также заявляют, что при содействии адвоката и приближенных лиц Шулепов через подконтрольные компании завладел объектами недвижимости из муниципальной собственности стоимостью не менее 90 миллионов рублей. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, связанном с программой переселения из аварийного жилья в период с 2008 по 2016 годы.