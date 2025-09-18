При атаке дрона ВСУ в Шебекино погиб мирный житель

По словам губернатора, второй пострадавший получил тяжелые травмы — минно-взрывную и осколочное ранение грудной клетки. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему оказали первую помощь. В дальнейшем мужчину планируют перевести в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.