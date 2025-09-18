При атаке дрона ВСУ в Шебекино погиб мирный житель

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате удара погиб один мирный житель. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.
По словам губернатора, второй пострадавший получил тяжелые травмы — минно-взрывную и осколочное ранение грудной клетки. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему оказали первую помощь. В дальнейшем мужчину планируют перевести в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.
Гладков также уточнил, что в результате атаки транспортное средство полностью уничтожено огнем. Власти региона продолжают фиксировать последствия обстрелов и атак дронов со стороны ВСУ на приграничные районы области.
Ранее Гладков сообщил, что в селе Грузское Борисовского района в Белгородской области в результате атаки FPV-дрона пострадал местный житель, он самостоятельно добрался до Борисовской центральной районной больницы.