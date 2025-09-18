Ричмонд
Гладков: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекино, погиб человек

В городе Шебекино автомобиль подвергся атаке дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), в результате происшествия погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

По словам Гладкова, брат погибшего, находившийся рядом, получил тяжёлую минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, после оказания первой помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу. Транспортное средство уничтожено огнём.

Ранее ВСУ атаковали дронами храм Димитрия Солунского в посёлке Брилевка Херсонской области. В результате атаки было повреждено здание церкви, однако никто из граждан не пострадал. Глава Алёшкинского округа Руслан Хоменко назвал происходящее «геноцидом в отношении мирного населения русской Херсонщины».