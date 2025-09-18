Гладков: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекино, погиб человек

По словам Гладкова, брат погибшего, находившийся рядом, получил тяжёлую минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, после оказания первой помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу. Транспортное средство уничтожено огнём.