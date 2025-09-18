Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил Антифа террористической организацией

В США объявили движение Антифа «крупной террористической организацией». Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп в своем официальном аккаунте в социальной сети truth social.

Трамп анонсировал расследование в отношении «Антифа».

В США объявили движение Антифа «крупной террористической организацией». Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп в своем официальном аккаунте в социальной сети truth social.

«Рад сообщить нашим многочисленным патриотам США, что я объявляю Антифа, больную, опасную, радикально левую катастрофу, крупной террористической организацией. Я также настоятельно рекомендую провести тщательное расследование в отношении лиц, финансирующих Антифа, в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой», — написал Трамп.

В публикации политик подчеркнул необходимость привлечения внимания к деятельности и спонсированию радикальных левых движений. Он призвал американские ведомства провести расследование по всем возможным каналам.

Ранее в США произошло убийство консервативного активиста Чарли Кирка, что стало одним из самых резонансных случаев политического насилия в стране и вызвало усиление мер безопасности на публичных мероприятиях с участием Дональда Трампа. По данным экспертов, число политически мотивированных нападений в США значительно выросло за последний год, что аналитики связывают с обострением идеологических противоречий и радикализацией различных движений.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше