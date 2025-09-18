Трамп объявил Антифа террористической организацией

Ранее в США произошло убийство консервативного активиста Чарли Кирка, что стало одним из самых резонансных случаев политического насилия в стране и вызвало усиление мер безопасности на публичных мероприятиях с участием Дональда Трампа. По данным экспертов, число политически мотивированных нападений в США значительно выросло за последний год, что аналитики связывают с обострением идеологических противоречий и радикализацией различных движений.