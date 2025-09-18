Страшное ДТП в Кабардино-Балкарии: два погибших и восемь раненых

В Кабардино-Балкарии произошло серьёзное ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Crafter и автомобиля ВАЗ. В результате столкновения два человека погибли на месте, ещё восемь пострадавших доставлены в больницы для медицинского обследования. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Авария случилась на маршруте Назрань — Ставрополь. По предварительным данным, микроавтобус следовал по маршруту, когда произошло столкновение с ВАЗом. Для спасения пострадавших привлекли силы Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы, которые вызволяли людей из обломков.
На месте происшествия работают следователи, устанавливающие причины аварии. МЧС Кабардино-Балкарии призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.
