Страшное ДТП в Кабардино-Балкарии: два погибших и восемь раненых

В Кабардино-Балкарии произошло серьёзное ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Crafter и автомобиля ВАЗ. В результате столкновения два человека погибли на месте, ещё восемь пострадавших доставлены в больницы для медицинского обследования. Об этом сообщает РЕН ТВ.