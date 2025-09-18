Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страшное ДТП в Кабардино-Балкарии: два погибших и восемь раненых

В Кабардино-Балкарии произошло серьёзное ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Crafter и автомобиля ВАЗ.

В Кабардино-Балкарии произошло серьёзное ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Crafter и автомобиля ВАЗ. В результате столкновения два человека погибли на месте, ещё восемь пострадавших доставлены в больницы для медицинского обследования. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Авария случилась на маршруте Назрань — Ставрополь. По предварительным данным, микроавтобус следовал по маршруту, когда произошло столкновение с ВАЗом. Для спасения пострадавших привлекли силы Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы, которые вызволяли людей из обломков.

На месте происшествия работают следователи, устанавливающие причины аварии. МЧС Кабардино-Балкарии призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.

Вчера во Владимирской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. По информации УМВД РФ по региону, два человека погибли, ещё шестеро получили травмы.