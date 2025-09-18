Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске сбили ребенка во дворе многоэтажки

Красноярский школьник выбежал на проезжую часть и попал под колеса «Ауди».

Источник: Без источника

Вечером 17 сентября в Красноярске во дворе многоэтажки в Советском районе Красноярска автомобиль сбил школьника.

В Госавтоинспекции рассказали, что все произошло на улице Молокова. 11-летний мальчик, игравший с другом, неожиданно выбежал на проезжую часть из-за стоявшего автомобиля и попал под колеса «Ауди». Водитель иномарки не успел отреагировать на появившегося ребенка и наехал на него. Пострадавшего с травмами доставили в больницу с места аварии.

Сотрудники ГИБДД обратились к автолюбителям и родителям после произошедшего. Водителям рекомендуют соблюдать во дворах минимальную скорость и быть предельно внимательными, так как припаркованный транспорт значительно ограничивает обзор. Родителям же советуют усилить контроль за детьми, регулярно объяснять им правила безопасного поведения на улице и всегда демонстрировать их на личном примере.