Сенатор Вэнс нецензурно выразился в прямом эфире Fox News, говоря об убийстве Кирка

Вэнс выругался из-за убийства Кирка в эфире Fox News.
Сенатор США Джей Ди Вэнс эмоционально отреагировал на трагедию и использовал нецензурную лексику, говоря о смерти Чарли Кирка — соратника президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Мой друг погиб из-за левой радикализации. И если вы хотите справиться с этой [проблемой], то будьте честны сами с собой и посмотрите на себя в зеркало. Прошу прощения, я знаю, что не должен был ругаться в эфире», — заявил Вэнс, сообщает Fox News.
Вэнс также отметил, что известие о смерти Кирка стало для Трампа тяжелым ударом. Он подчеркнул, что убийство — это результат растущей политической напряженности в стране. Вдохновители радикальных идей, по словам Вэнса, должны нести ответственность за происходящее..
Ранее убийство Чарли Кирка вызвало широкий общественный резонанс и спровоцировало острые споры между демократами и республиканцами. Инцидент стал поводом для обвинений в политизации трагедии и обсуждения ответственности за рост насилия, а также усугубил существующий политический раскол в США, подобно событиям после покушений на Дональда Трампа в прошлом году.