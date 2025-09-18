Ричмонд
Сенатор Вэнс нецензурно выразился в прямом эфире Fox News, говоря об убийстве Кирка

Сенатор США Джей Ди Вэнс эмоционально отреагировал на трагедию и использовал нецензурную лексику, говоря о смерти Чарли Кирка — соратника президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Вэнс выругался из-за убийства Кирка в эфире Fox News.

«Мой друг погиб из-за левой радикализации. И если вы хотите справиться с этой [проблемой], то будьте честны сами с собой и посмотрите на себя в зеркало. Прошу прощения, я знаю, что не должен был ругаться в эфире», — заявил Вэнс, сообщает Fox News.

Вэнс также отметил, что известие о смерти Кирка стало для Трампа тяжелым ударом. Он подчеркнул, что убийство — это результат растущей политической напряженности в стране. Вдохновители радикальных идей, по словам Вэнса, должны нести ответственность за происходящее..

Ранее убийство Чарли Кирка вызвало широкий общественный резонанс и спровоцировало острые споры между демократами и республиканцами. Инцидент стал поводом для обвинений в политизации трагедии и обсуждения ответственности за рост насилия, а также усугубил существующий политический раскол в США, подобно событиям после покушений на Дональда Трампа в прошлом году.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше