Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У побережья Камчатки зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в акватории Тихого океана. Магнитуда подземного толчка составила 5,6. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Источник: Life.ru

Землетрясение произошло 17 сентября 2025 года в 20:57 по всемирному координированному времени (08:57 по местному времени, 23:57 по московскому). Эпицентр находился в 94 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина очага достигала 24,6 километра.

Жители краевого центра ощутили сотрясения различной силы. По оценкам учёных, в Петропавловске-Камчатском интенсивность колебаний достигала 4 баллов. Однако Главное управление МЧС России по Камчатскому краю зафиксировало сообщения о более сильных ощущениях — до 5−6 баллов в отдельных районах города.

А ранее стало известно, что с 25 по 29 сентября на Камчатке временно будет приостановлена работа интернета в связи с обновлением подводной линии «Сахалин — Камчатка». Власти пообещали, что отключение почти не повлияет на деятельность крупных торговых сетей, а важные объекты перейдут на спутниковую связь.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше