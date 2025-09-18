У побережья Камчатки зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6

А ранее стало известно, что с 25 по 29 сентября на Камчатке временно будет приостановлена работа интернета в связи с обновлением подводной линии «Сахалин — Камчатка». Власти пообещали, что отключение почти не повлияет на деятельность крупных торговых сетей, а важные объекты перейдут на спутниковую связь.