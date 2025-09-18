Врачи в Приморье спасли жизнь годовалого малыша, на которого упал шкаф

В воскресенье, 14 сентября, в Спасскую городскую больницу скорой помощи Черниговского района доставили ребёнка с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Ребёнок находился в тяжёлом состоянии: кровотечение из уха и носа, обширные гематомы вокруг глаз и нарушение сознания.