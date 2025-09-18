Врачи в Приморье спасли жизнь годовалого малыша, на которого упал шкаф

Врачи в Приморском крае спасли жизнь годовалому малышу, на которого упал шкаф. Об этом сообщил Telegram-канал «Минздрав Приморья».
В воскресенье, 14 сентября, в Спасскую городскую больницу скорой помощи Черниговского района доставили ребёнка с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Ребёнок находился в тяжёлом состоянии: кровотечение из уха и носа, обширные гематомы вокруг глаз и нарушение сознания.
Врач-травматолог Борис Петрович Клименков провёл компьютерную томографию головы, которая выявила эпидуральную гематому, угрожающую жизни ребёнка. Было принято экстренное решение о проведении операции.
Совместно с анестезиологом-реаниматологом Янисом Андреевичем Качурой Клименков провёл трепанацию черепа и удаление гематомы. Благодаря оперативным и точным действиям врачей удалось остановить кровотечение и устранить угрозу жизни.
После операции малыша санавиацией доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2 для дальнейшего лечения в специализированном нейрохирургическом отделении. Сейчас его состояние стабильно.
Министерство здравоохранения Приморского края отмечает высокий профессионализм и слаженность действий врачей, которые вовремя оказали помощь в критической ситуации.