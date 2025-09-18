Бастрыкин проверит УДО виновника гибели журналиста Лучанского в Новосибирске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал проверить результаты рассмотрения уголовного дела о гибели журналиста Антона Лучанского в ДТП в Новосибирске. Напомним, что виновника смертельной аварии выпустили из мест лишения свободы по УДО.
ДТП произошло в марте 2020 года. Тогда пьяный водитель на большой скорости сбил журналиста, который выходил из трамвая. От полученных травм Лучанский скончался в больнице.
— Летом того же года фигуранту вынесли обвинительный приговор. Летом 2024 года назначенное осужденному наказание в виде лишения свободы заменено на менее тяжкое, а в сентябре 2025-го суд удовлетворил ходатайство об УДО. Общественность и мать погибшего усматривает в данной ситуации коррупционную составляющую, — говорится в сообщении Информационного центра СК России.
По данному факту в местном следственном управлении проводится процессуальная проверка. Об ее предварительных и окончательных результатах поручено доложить руководителю СУ СКР по Новосибирской области Евгению Долгалеву.