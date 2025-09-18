В Колумбии шесть человек погибли при пожаре в полицейском участке

По данным властей, возгорание началось ночью после того, как заключённые подожгли матрасы. На место прибыли пожарные, которые эвакуировали пострадавших и доставили их в местные больницы. Первые пять погибших, возраст которых составлял от 22 до 48 лет, скончались вскоре после инцидента.