В Колумбии шесть человек погибли при пожаре в полицейском участке

В колумбийском департаменте Кундинамарка произошёл пожар в полицейском участке, устроенный заключёнными, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Хорхе Эмилио Рей в соцсети X*.
По данным властей, возгорание началось ночью после того, как заключённые подожгли матрасы. На место прибыли пожарные, которые эвакуировали пострадавших и доставили их в местные больницы. Первые пять погибших, возраст которых составлял от 22 до 48 лет, скончались вскоре после инцидента.
Позднее в больнице Сан-Рафаэль в Факатативе скончался ещё один заключённый, Хуан Фелипе Берналь, 24 года, что довело число погибших до шести. Ещё шесть человек остаются в отделениях интенсивной терапии в критическом состоянии.
Ранее на металлургическом заводе Clairton Coke Works в городе Клертон, штат Пенсильвания, произошёл мощный взрыв, пострадали несколько человек.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.