В Иркутском районе пьяный мотоциклист без прав устроил погоню на дороге «Иркутск-Оса-Усть-Уда». Транспортное средство привлекло экипаж ДПС, потому что на нем не было номеров. Полицейские подали водителю сигнал об остановке, но тот увеличил скорость и устроил погоню.