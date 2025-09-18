Ричмонд
В Иркутском районе пьяный мотоциклист без прав устроил погоню

23-летний водитель уже привлекался к административной ответственности.

Источник: УГИБДД по Омской области

В Иркутском районе пьяный мотоциклист без прав устроил погоню на дороге «Иркутск-Оса-Усть-Уда». Транспортное средство привлекло экипаж ДПС, потому что на нем не было номеров. Полицейские подали водителю сигнал об остановке, но тот увеличил скорость и устроил погоню.

Не справившись с управлением, он съехал в кювет. Выяснилось, что нарушителем был 23-летний местный житель, у которого никогда не было водительского удостоверения, рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции.

Молодой человек уже имел проблемы с законом: его привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде и без прав. За текущие нарушения инспекторы составили в отношении лихача пять административных материалов.

Мотоциклиста с признаками опьянения отправили на медосвидетельствование. По факту проводится проверка. Транспортное средство находится на спецстоянке.