При стрельбе в штате Пенсильвания погибли трое полицейских

Трое полицейских погибли в результате стрельбы в американском штате Пенсильвания, сообщил комиссар полиции округа Крис Пэрис.
Ещё двое стражей правопорядка получили тяжёлые ранения.
«Пятеро правоохранителей были ранены сегодня: трое смертельно, двое в больнице, находятся в критическом, но стабильном состоянии», — сказал Пэрис журналистам.
Он уточнил, что преступник, который стрелял в полицейских, мёртв. В СМИ появилась информация, что мужчина открыл огонь, когда сотрудники правоохранительных органов пришли к нему с судебным ордером.
