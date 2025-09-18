Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При стрельбе в штате Пенсильвания погибли трое полицейских

После инцидента двое сотрудников полиции находятся в больнице в критическом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Трое полицейских погибли в результате стрельбы в американском штате Пенсильвания, сообщил комиссар полиции округа Крис Пэрис.

Ещё двое стражей правопорядка получили тяжёлые ранения.

«Пятеро правоохранителей были ранены сегодня: трое смертельно, двое в больнице, находятся в критическом, но стабильном состоянии», — сказал Пэрис журналистам.

Он уточнил, что преступник, который стрелял в полицейских, мёртв. В СМИ появилась информация, что мужчина открыл огонь, когда сотрудники правоохранительных органов пришли к нему с судебным ордером.

Напомним, 14 сентября в азербайджанском городе Ханкенди местный житель открыл стрельбу из автомата по сотрудникам полиции и бросил в них ручные гранаты. Пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Нападавший также был ранен, после чего его задержали.