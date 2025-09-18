При стрельбе в штате Пенсильвания погибли трое полицейских

Напомним, 14 сентября в азербайджанском городе Ханкенди местный житель открыл стрельбу из автомата по сотрудникам полиции и бросил в них ручные гранаты. Пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Нападавший также был ранен, после чего его задержали.