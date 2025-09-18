В Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Ещё восемь человек были доставлены в больницу для осмотра. В республиканском управлении ГИБДД, в свою очередь, уточнили, что ДТП унесло жизни водителя и пассажира легкового автомобиля. В медучреждении находятся те, кто был в микроавтобусе.