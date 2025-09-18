В Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Два человека погибли в результате дорожной аварии с участием микроавтобуса в Кабардино-Балкарии, сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.
«На 496-м километре в Лескенском районе произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2170 и микроавтобуса Volkswagen Crafter, следовавшего по маршруту Назрань — Ставрополь. В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью», — отметило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
Ещё восемь человек были доставлены в больницу для осмотра. В республиканском управлении ГИБДД, в свою очередь, уточнили, что ДТП унесло жизни водителя и пассажира легкового автомобиля. В медучреждении находятся те, кто был в микроавтобусе.
Напомним, 17 сентября на трассе Владимир — Улыбышево — Коняево рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Elantra. В результате ДТП погибли два человека и ещё шестеро пострадали.