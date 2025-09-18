Старшеклассницы издевались над 8-летней девочкой

Цитата «Душили, потом засунули в рот туалетный ёрш» взорвала интернет. Неофициально отреагировали известные персоны из высших эшелонов власти. Спасск кипит, горожане требуют справедливого возмездия. Глава СК поручил завести уголовное дело по факту противоправных действий в отношении девочки.
В школе пытались замять зверство подростков?
Хроника событий такова. В СОШ № 12 Спасска-Дальнего во время перемены три девятиклассницы насильно затащили в туалет 8-летнюю ученицу.
«Душили, не давая позвать на помощь, а после схватились за унитазную щётку. Засунули в рот туалетный ёрш. Подруги второклассницы позвали взрослых — только тогда унижения и издевательства прекратились. По каким причинам с ребёнком обошлись столь жестоко — пока неизвестно», — эти слова разлетелись по пабликам, вызывая шок и всенародное возмущение. Несмотря на зверство и жестокость со стороны подростков, администрация школы о происшествии родителям пострадавшего ребёнка не сообщила. Всё стало известно только после уроков. Мама девочки написала заявление в дежурную часть МО МВД России «Спасский». Она также требует отчислить из школы тех, кто издевался над дочерью. По мнению родительницы, в школе пытаются замять конфликт.
На высоком контроле.
Однако история практически сразу получила широкую огласку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «по факту противоправных деяний в отношении младшеклассницы в Приморском крае» с требованием представить доклад об установленных обстоятельствах. СК по Приморскому краю ведёт расследование, дело находится на контроле прокуратуры. Все участники конфликта установлены, опрашиваются педагоги школы.
Об инциденте написала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отреагировала член Общественной палаты страны, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Прошу огромного внимания к ситуации. Я буду информировать о ходе дела, хочу, чтобы все знали об этих “героях”, которые осмелились сделать такое с маленькой девочкой. Никаких извинений от родителей этих детей мы не получили, я буду добиваться проверок всех государственных органов», — говорит Мизулина.
«Это насилие, посягательство на жизнь!».
Жители Спасска-Дальнего на пике эмоций обсуждают событие. Одни требуют справедливого возмездия в рамках законодательства, другие критикуют систему муниципального управления образованием. Буллинг в школах перестал быть для чиновников причиной отвечать на заявления родителей.
«Только соблюдение законов приемлемо — пусть их осудят и отправят в спецучреждение».
«Я требую не избить, а выпороть!».
«У нормального директора школы должны быть дежурные педагоги в каждом коридоре и рекреации».
«За такое нужен не только штраф, а колония для несовершеннолетних». В споре подростков звучат слова одного из них, что «малая сама виновата, старших подставила, тут надо выбирать, куда отправлять мелкую — детдом или психушка?». Комментаторы переходят на нецензурную лексику. Детям есть с кого брать дурной пример!
«Это не буллинг и не травля — это насилие, посягательство на жизнь. Не нужно путать эти понятия. Грубо говоря, человека могли убить. Большие девушки — старше на семь лет и намного сильнее — набросились на хрупкого ребёнка. Если не примут мер, будет катастрофа. Общество должно продемонстрировать своё отношение к подобному. Они заслуживают спецшколу! Групповое нападение отягощает ответственность», — высказался психолог Константин Ветцель.
Нужен психиатр!
«В нашем обществе принято считать, что парни-подростки более жестоки и агрессивны. Тем не менее и девушки проявляют агрессию. Причины этого различны. Я бы обратила внимание на педагогическую запущенность со стороны родителей. Ещё одна категория — нелеченые дети. Речь идёт об историях с пограничными состояниями, которым требуется психиатр», — считает семейный психотерапевт Екатерина Кольцова.
«Такого даже в зоне не увидишь! И в коррекционном детском доме, где находятся дети с нарушениями психики», — сказала клинический психолог, эксперт Дальневосточной Лиги по семейному консультированию Елена Волошина. Она вспомнила давнюю историю, как избивших одноклассницу девочек-подростков позвали на телешоу. После этого одна из них захотела покончить с собой.
«В компании была девушка-лидер, которая повела на драку других. И ведомая осознала: “Какая я овца!”. Раскаялась. В таких случаях у подростков нет фильтра, нет понимания чужой боли, они просто хотят стать крутыми», — пояснила Елена Волошина.
Психолог советует не увлекаться «показательной поркой», а детально разобраться в инциденте.