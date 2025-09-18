Старшеклассницы издевались над 8-летней девочкой

«Душили, не давая позвать на помощь, а после схватились за унитазную щётку. Засунули в рот туалетный ёрш. Подруги второклассницы позвали взрослых — только тогда унижения и издевательства прекратились. По каким причинам с ребёнком обошлись столь жестоко — пока неизвестно», — эти слова разлетелись по пабликам, вызывая шок и всенародное возмущение. Несмотря на зверство и жестокость со стороны подростков, администрация школы о происшествии родителям пострадавшего ребёнка не сообщила. Всё стало известно только после уроков. Мама девочки написала заявление в дежурную часть МО МВД России «Спасский». Она также требует отчислить из школы тех, кто издевался над дочерью. По мнению родительницы, в школе пытаются замять конфликт.