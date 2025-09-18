Тела трех погибших геологов в озере в Забайкалье достали из воды. Напомним, трагедия случилась 15 сентября в просторах Каларского округа. Гусеничный вездеход, перевозивший девять человек, съехал в озеро Амудис. Четверым удалось выжить — они вышли на берег самостоятельно, а вот пятеро человек погибли.