Тела трех погибших геологов в озере в Забайкалье достали из воды. Напомним, трагедия случилась 15 сентября в просторах Каларского округа. Гусеничный вездеход, перевозивший девять человек, съехал в озеро Амудис. Четверым удалось выжить — они вышли на берег самостоятельно, а вот пятеро человек погибли.
— Около суток спасатели искали тела геологов. Для этого они привлекли вертолет, водолазов и полицейских, — уточнили в пресс-службе МЧС по Забайкальскому краю.
Следователи тем временем завели уголовное дело по факту гибели работников предприятия.
17 сентября в 19:15 сотрудники МЧС и правоохранители обнаружили тела трёх погибших на озере. Все работы на месте завершены. Сводный отряд на вертолёте Ми-8 вернулся в Чару. Тела погибших были доставлены в Центральную районную больницу для проведения опознания. Тела оставшихся двух погибших достанут 18 сентября.