Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4 километра

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что пепловый шлейф распространяется вглубь полуострова в юго-западном направлении, и на его пути в настоящее время нет населённых пунктов. Однако, как отметили специалисты, в случае изменения направления ветра не исключено выпадение незначительного количества пепла в населённых пунктах Ключи и Майское Усть-Камчатского округа.