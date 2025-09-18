Ричмонд
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4 километра

На Камчатке активизировался Вулкан Шивелуч, выбросив столб пепла на высоту 4 километра над уровнем моря. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Источник: Life.ru

По данным учёных, пепловый шлейф протянулся на 40 километров в западном направлении от вулкана.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности, свидетельствующий о потенциальной угрозе для авиационного сообщения в регионе.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что пепловый шлейф распространяется вглубь полуострова в юго-западном направлении, и на его пути в настоящее время нет населённых пунктов. Однако, как отметили специалисты, в случае изменения направления ветра не исключено выпадение незначительного количества пепла в населённых пунктах Ключи и Майское Усть-Камчатского округа.

Недавно в индонезийском острове Ява было зафиксировано четыре извержения вулкана Семеру в течение суток. Высота пепловых выбросов составила 4 476 метров над уровнем моря, что представляет значительную опасность для авиации и местных жителей. Власти Индонезии рекомендовали местным жителям и туристам соблюдать крайнюю осторожность и не приближаться к кратеру вулкана в радиусе 3 километров.