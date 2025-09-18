В США останки девушки обнаружили в автомобиле исполнителя D4vd

Автомобиль с техасскими номерами несколько дней стоял на эвакуированной стоянке в Голливуде. Полицию вызвали местные жители из-за неприятного запаха. Эрнандес пропала без вести в районе озера Элсинор. Последний раз её видели 5 апреля 2024 года, уточнил офис шерифа округа Риверсайд.
«Просто пахло канализацией. Думаю, жители поняли, что что-то не так, и сообщили о брошенной машине», — рассказал местный. При осмотре в багажнике нашли тело, упакованное в сумку.
Ранее в США педагог отправила подростку голые фото и сказала написать, когда вырастет. Инцидент произошёл в средней школе округа Коннеллсвилл, где Эшли Отем Монгелл преподавала в восьмом классе. По данным следствия, учительница обменивалась с учеником обнаженными фотографиями через Snapchat и другие мессенджеры. В переписке она просила мальчика убедиться, что сообщения исчезают, и делала непристойные комментарии о его возрасте.