В США останки девушки обнаружили в автомобиле исполнителя D4vd

В Лос-Анджелесе в багажнике автомобиля Tesla исполнителя D4vd обнаружили останки 15-летней Селесты Ривас Эрнандес. Причина её смерти пока не установлена, время смерти также неизвестно, сообщает CBS.

Источник: Life.ru

Автомобиль с техасскими номерами несколько дней стоял на эвакуированной стоянке в Голливуде. Полицию вызвали местные жители из-за неприятного запаха. Эрнандес пропала без вести в районе озера Элсинор. Последний раз её видели 5 апреля 2024 года, уточнил офис шерифа округа Риверсайд.

«Просто пахло канализацией. Думаю, жители поняли, что что-то не так, и сообщили о брошенной машине», — рассказал местный. При осмотре в багажнике нашли тело, упакованное в сумку.

