Слюсарь: Пожар произошел в Ростовской области в результате атаки БПЛА

В ночь на 18 сентября украинские боевики произвели массированную атаку на Ростовскую область. В результате в Красносулинском районе произошел пожар. На площади 800 квадратных метров горела сухая трава. Об этом оповестил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он сообщил, что возгорание быстро ликвидировали. Последствия на земле уточняются. По данным врио губернатора региона, никто из людей не получил ранения.
«Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районе», — уведомил Юрий Слюсарь.
Вечером 16 сентября дрон ликвидировали над Воронежем. В городе действовала непосредственная угроза воздушного удара. Повреждений на земле не обнаружено.