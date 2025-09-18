Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: Пожар произошел в Ростовской области в результате атаки БПЛА

Ночью 18 сентября украинские БПЛА атаковали Ростовскую область, начался пожар.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 18 сентября украинские боевики произвели массированную атаку на Ростовскую область. В результате в Красносулинском районе произошел пожар. На площади 800 квадратных метров горела сухая трава. Об этом оповестил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он сообщил, что возгорание быстро ликвидировали. Последствия на земле уточняются. По данным врио губернатора региона, никто из людей не получил ранения.

«Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районе», — уведомил Юрий Слюсарь.

Вечером 16 сентября дрон ликвидировали над Воронежем. В городе действовала непосредственная угроза воздушного удара. Повреждений на земле не обнаружено.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше